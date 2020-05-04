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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T19:18
https://ria.ru/20200504/1570963281.html
Эпидемиолог рассказал, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839436_0:175:2902:1808_1036x0_80_0_0_de5c6ca285ad6294249d3cf8965ea09f.jpg
РИА Новости

Эпидемиолог рассказал, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Москве

18:04 04.05.2020 (обновлено: 19:18 04.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Москве и Подмосковье ситуация с коронавирусом стабилизируется ближе к середине лета, заявил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в эфире канала "Россия 24".
В столице выявили 74 401 случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 5795 человек. В Подмосковье эти показатели составили 14 939 человек и 803 человека соответственно.
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4 мая, 15:34Распространение нового коронавируса
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Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что Россия еще не вышла на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, пик распространения инфекции впереди. Авдеев объяснил это нарушениями режима самоизоляции со стороны россиян.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило более 3,4 миллиона человек, из них свыше 240 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет около 145 тысяч человек, 1356 из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей АвдеевМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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