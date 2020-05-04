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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T18:30
https://ria.ru/20200504/1570963115.html
Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749052_0:243:3009:1936_1036x0_80_0_0_391a88e7a6c474a76fefea3407a9eafd.jpg
РИА Новости

Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу

18:30 04.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Президент Владимир Путин проведет в среду совещание, посвященное реализации мер по борьбе с коронавирусом, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин также заслушает от участников совещания рекомендации по выходу после майских праздников из режима ограничений.
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Кроме того, к 6 мая правительство должно подготовить доклад по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения. Кабинет министров также должен подготовить отчет о реализации механизмов поддержки тех, кто потерял работу.

Режим ограничений

В последнем выступлении в рамках совещания по борьбе с коронавирусом президент объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также обратился к россиянам с просьбой не срываться во время майских праздников, не отмечать в большой компании, чтобы не подорвать усилия по борьбе с коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что режим ограничений в стране будут снимать постепенно. Она также подчеркнула, что власти и специалисты будут исходить в этих решениях из динамики заболеваемости COVID-19.
При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что в России сохранятся часть ограничений до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
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Распространение коронавируса

Вспышку коронавируса объявили пандемией. Заболевшие COVID-19 выявлены практически во всех странах мира. По последним данным, число инфицированных составляет около 3,4 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.
В России выявили 145 тысяч зараженных, около 1300 пациентов скончались, 18 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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