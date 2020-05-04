Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу

По словам представителя Кремля, Путин также заслушает от участников совещания рекомендации по выходу после майских праздников из режима ограничений.

Кроме того, к 6 мая правительство должно подготовить доклад по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения. Кабинет министров также должен подготовить отчет о реализации механизмов поддержки тех, кто потерял работу.

Режим ограничений

В последнем выступлении в рамках совещания по борьбе с коронавирусом президент объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также обратился к россиянам с просьбой не срываться во время майских праздников, не отмечать в большой компании, чтобы не подорвать усилия по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что режим ограничений в стране будут снимать постепенно. Она также подчеркнула, что власти и специалисты будут исходить в этих решениях из динамики заболеваемости COVID-19.

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что в России сохранятся часть ограничений до появления вакцины или лекарства от коронавируса.

Распространение коронавируса

Вспышку коронавируса объявили пандемией. Заболевшие COVID-19 выявлены практически во всех странах мира. По последним данным, число инфицированных составляет около 3,4 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.

В России выявили 145 тысяч зараженных, около 1300 пациентов скончались, 18 тысяч излечились.