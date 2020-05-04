У постпредства США при ООН произошел сильный хлопок

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Сильный хлопок произошел напротив входа в постпредство США при ООН около 9.30 (16:30 мск), передает корреспондент РИА Новости.
При хлопке из мостовой на несколько метров вылетела тяжелая металлическая решетка, закрывающая подземные коммуникации, повалил зеленый дым. В соседнем здании в квартирах на несколько секунд уменьшилась яркость освещения. При инциденте никто не пострадал.
27 ноября 2019, 11:49В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
В течение нескольких минут на месте оказались полицейские, которые огородили территорию, прибыли пожарные.
"Нет, это не взрывное устройство, даже не говорите таких слов", - сказал корреспонденту РИА Новости сотрудник пожарной бригады Джон Кофрин, руководивший мероприятиями на месте.
"Мы не знаем, что это было. Con Edison (энергетическая компания, обслуживающая Нью-Йорк – ред.) будет расследовать причины, они едут сюда", - добавил он.
Сотрудник из здания миссии США при ООН заявил РИА Новости, что в здании не возникло никаких проблем в связи с хлопком, электроснабжение не прерывалось.
В отверстии, где произошел хлопок, заметен кусок кабеля