У постпредства США при ООН произошел сильный хлопок

При хлопке из мостовой на несколько метров вылетела тяжелая металлическая решетка, закрывающая подземные коммуникации, повалил зеленый дым. В соседнем здании в квартирах на несколько секунд уменьшилась яркость освещения. При инциденте никто не пострадал.