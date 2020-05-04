Мадуро заявил, что его пытались убить в ходе морского вторжения

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая — РИА Новости. Президент Николас Мадуро заявил, что целью попытки морского вторжения в Венесуэлу было его убийство.
"Третьего мая состоялась попытка морского вторжения наемников и террористов, проходивших тренировку на территории Колумбии при финансировании и поддержке правительств США и Колумбии. <…> Имеем все доказательства, показания, видео, что эта группа готовилась на территории Колумбии", — сказал Мадуро на саммите Движения неприсоединения в формате контактной группы. Его выступление транслировалось в Twitter.
"У нас есть доказательства и показания чиновника США, <…> который вчера продемонстрировал контракты, подписанные оппозицией Венесуэлы, чтобы подготовить отряд наемников и террористов для атаки на Венесуэлу и попытки убить меня. Центральная цель была — убить президента Венесуэлы. Это террористическая атака во время пандемии", — добавил он.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он также заявил, что один из задержанных — агент Управления по борьбе с наркотиками США.
МИД Колумбии отверг обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.
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