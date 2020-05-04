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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-04T21:52
https://ria.ru/20200504/1570962951.html
Мадуро заявил, что его пытались убить в ходе морского вторжения
https://cdn23.img.ria.ru/images/155011/42/1550114271_0:65:2981:1742_1036x0_80_0_0_7198e1f860b5526f223d2cb907052b08.jpg
РИА Новости

Мадуро заявил, что его пытались убить в ходе морского вторжения

17:58 04.05.2020 (обновлено: 21:52 04.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая — РИА Новости. Президент Николас Мадуро заявил, что целью попытки морского вторжения в Венесуэлу было его убийство.
"Третьего мая состоялась попытка морского вторжения наемников и террористов, проходивших тренировку на территории Колумбии при финансировании и поддержке правительств США и Колумбии. <…> Имеем все доказательства, показания, видео, что эта группа готовилась на территории Колумбии", — сказал Мадуро на саммите Движения неприсоединения в формате контактной группы. Его выступление транслировалось в Twitter.
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
4 мая, 15:19
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"У нас есть доказательства и показания чиновника США, <…> который вчера продемонстрировал контракты, подписанные оппозицией Венесуэлы, чтобы подготовить отряд наемников и террористов для атаки на Венесуэлу и попытки убить меня. Центральная цель была — убить президента Венесуэлы. Это террористическая атака во время пандемии", — добавил он.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он также заявил, что один из задержанных — агент Управления по борьбе с наркотиками США.
МИД Колумбии отверг обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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