Мадуро заявил, что его пытались убить в ходе морского вторжения

"У нас есть доказательства и показания чиновника США, <…> который вчера продемонстрировал контракты, подписанные оппозицией Венесуэлы, чтобы подготовить отряд наемников и террористов для атаки на Венесуэлу и попытки убить меня. Центральная цель была — убить президента Венесуэлы. Это террористическая атака во время пандемии", — добавил он.