Саратовское село закрыли на карантин после вспышки COVID-19 в интернате

О случае заражения коронавирусом медработника в Озерном психоневрологическом интернате (ПНИ) в Аткарском районе, работавшего в учреждении по совместительству, стало известно 27 апреля. К 30 апреля число заболевших сотрудников выросло до двух. Областной оперштаб в понедельник сообщил, что за последние сутки в интернате выявили еще 14 случаев COVID-19.

"Чтобы не разносить заразу, с сегодняшнего дня вводим карантин на территории села Озерное", - сказал Стрелюхин в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего в области с 19 марта по 4 мая лабораторно подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106 человек. Власти области с 28 марта по 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское и Спасское Вольского района закрыты на карантин.