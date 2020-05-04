Саратовское село закрыли на карантин после вспышки COVID-19 в интернате

САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Карантин ввели в селе Озерное в Аткарском районе Саратовской области, где в психоневрологическом интернате выявлен массовый очаг коронавирусной инфекции, в населенный пункт закрывается въезд и выезд, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
О случае заражения коронавирусом медработника в Озерном психоневрологическом интернате (ПНИ) в Аткарском районе, работавшего в учреждении по совместительству, стало известно 27 апреля. К 30 апреля число заболевших сотрудников выросло до двух. Областной оперштаб в понедельник сообщил, что за последние сутки в интернате выявили еще 14 случаев COVID-19.
"Чтобы не разносить заразу, с сегодняшнего дня вводим карантин на территории села Озерное", - сказал Стрелюхин в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин на 14 дней. Также очаг COVID-19 выявили в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе, где ко 2 мая было выявлено 43 заболевших среди сотрудников и постояльцев, один из постояльцев умер. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.
Всего в области с 19 марта по 4 мая лабораторно подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106 человек. Власти области с 28 марта по 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское и Спасское Вольского района закрыты на карантин.
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