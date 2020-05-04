В Сербии выявили 93 новых случая коронавируса

Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.

БЕЛГРАД, 4 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались четыре человека, общее число жертв достигло 197, выявлено более 9,5 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

В понедельник в Сербии смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к воскресенью в стране были выявлены 9 464 зараженных, скончались 193 человека.

"К понедельнику выявлено 93 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 9557 человек. За прошедшие сутки скончались еще четыре пациента, всего с начала пандемии умерли 197 граждан", - сообщил минздрав.

Отмечается, что выздоровели 1574 человек.

Президент Сербии Александр Вучич накануне сообщил, что решение об отмене чрезвычайного положения, а затем и комендантского часа из-за COVID-19 будет рассмотрено парламентом 6 мая.

Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение. С 4 мая восстановлено железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение, открываются кафе и рестораны, с соблюдением расстояния между посетителями, с 8 мая - торговые центры при ограничении числа посетителей.