Власти Албании заявили о смягчении мер против коронавируса

Люди проходят дезинфекцию перед выходом на рынок в Тиране, Албания. Архивное фото

Люди проходят дезинфекцию перед выходом на рынок в Тиране, Албания

БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Минздрав Минздрав Албании сообщил о самом маленьком с начала пандемии числе выявленных больных коронавирусом за неделю, кабмин анонсировал снижение ограничительных мер.

По данным здравоохранительного ведомства, с начала пандемии к понедельнику в стране выявлены 803 больных COVID-19, 543 выздоровели, 31 человек скончался.

"Эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабильна, с наименьшими показателями выявленных больных относительно числа проведенных тестов. За прошлую неделю процент инфицированных составил 4,3% от числа проверенных на COVID-19 граждан, это самый низкий уровень с начала пандемии, что говорит об эффективности принимаемых мер", - сообщило министерство здравоохранения.

Премьер Эди Рама подтвердил журналистам, что в силе план по смягчению ограничительных мер с 11 мая. Первыми в стране будут открыты парикмахерские, стоматологические кабинеты, магазины и торговые центры при строгом наличии защитных средств и соблюдении социальной дистанции. Движение частного транспорта разрешается ежедневно с 5.00 до 17.00.

С 18 мая в Албании откроются бары и рестораны, но только те, что имеют террасы и площадки на улице. Культурные, спортивные и другие мероприятия с участием более пяти человек пока останутся запрещенными.