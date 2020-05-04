В Житомирской области закрыли больницу на карантин из-за вспышки COVID-19

КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. Власти Житомирской области Украины решили закрыть на карантин больницу в Бердичевском районе из-за вспышки COVID-19, диагноз подтвердили 28 медиков и девяти человек из обслуживающего персонала, сообщил главный санитарный врач в области Зиновий Парамонов.
По последним данным Минздрава, в Житомирской области зафиксировано 430 случаев коронавируса. Всего по Украине зарегистрировано 12 331 случай COVID-19, 303 человека скончались, 1619 выздоровели.
"Больница стала источником инфекции в Бердичевском районе. Поэтому это закрытие было вынужденным. На сегодня вторым очагом, который может быть у нас в области, является Коростенская городская больница. Там также есть большое количество заболевших COVID-19. За выходные было обследовано 70 медицинских работников этой больницы для того, чтобы дать возможность главному врачу организовать работу в таком ритме, чтобы предотвратить ситуации, имеющей место в Бердичеве", - приводит слова Парамонова сайт Житомирской областной администрации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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