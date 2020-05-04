В Житомирской области закрыли больницу на карантин из-за вспышки COVID-19

"Больница стала источником инфекции в Бердичевском районе. Поэтому это закрытие было вынужденным. На сегодня вторым очагом, который может быть у нас в области, является Коростенская городская больница. Там также есть большое количество заболевших COVID-19. За выходные было обследовано 70 медицинских работников этой больницы для того, чтобы дать возможность главному врачу организовать работу в таком ритме, чтобы предотвратить ситуации, имеющей место в Бердичеве", - приводит слова Парамонова сайт Житомирской областной администрации.