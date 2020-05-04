Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти

Печерский районный суд Киева в понедельник продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По инициативе генеральной прокуратуры Украины, а именно прокуроров, продолжающих выполнять задачи, поставленные бывшим руководством страны и бывшим генпрокурором (Юрием) Луценко, было принято решение (судом) о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно Виктора Януковича", - сообщил Сердюк, уточнив, что мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Адвокат назвал такое решение абсурдным. "Место проживания Виктора Януковича указано, десятки его обращений с просьбой провести с его участием следственные действия, в частности допросы, очные ставки и другие мероприятия, направленные на установление истины, остаются без ответа и без реагирования генпрокуратуры", - заявил Сердюк.

Он также отметил, что решение суда будет обжаловано защитой экс-президента. При этом, по его словам, адвокаты Януковича собрали достаточно материалов, которые свидетельствуют о фальсификации дел против экс-президента и о том, что работа прокуратуры "направлена на попытку зацементировать путем получения решений судов версию событий 2014 года, выгодную предыдущей власти и тем, кто поддерживал события на Майдане со стороны западных спонсоров и кураторов этого процесса".

В 2017 году Ярослав Романюк, занимавший должность главы Верховного суда Украины заявил, что правоохранители допросили его в качестве свидетеля по делу об узурпации власти против бывшего президента страны Виктора Януковича.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила главе Конституционного суда Юрию Баулину подозрения в злоупотреблении властью. Главу КС обвинили в том, что он и возглавляемый им суд в 2010 году содействовали Януковичу в "антиконституционном захвате власти", что выразилось в расширении полномочий тогдашнего главы государства. Как сообщили украинские СМИ, все судьи КС были допрошены сотрудниками СБУ в качестве свидетелей по этому делу.

После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через КС, вынесший решение о возвращении к редакции конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в узурпации власти. Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.