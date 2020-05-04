Более чем на 15 станциях московского метро можно будет купить маски

"В начале недели мы постепенно начнем продавать маски в метро. Завтра они появятся в вендинговых аппаратах (контролируем подрядчика!) более чем на 15 станциях (в частности, на Первомайской, Пятницком шоссе, Строгино, Домодедовской, Маяковской, Марксистской, Коньково, Свиблово, Сухаревской, Тургеневской, Ясенево, Борисово, Крестьянской Заставе, Римской, Трубной и др.)", - говорится в сообщении Дептранса в Telegram.