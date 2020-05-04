В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента и. Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.

По его мнению, до пика еще далека.

"Мэр Москвы (Сергей) Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика", - приводит пресс-служба слова Авдеева.

Член-корреспондент РАН считает, что это связано с тем, что россияне плохо соблюдают режим самоизоляции. Он отметил, все тенденции, связанные с COVID-19, зависят от поведения жителей страны.

"Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19", - резюмировал Авдеев.

Продление ограничений

Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. По словам главы государства, россиянам стоит воздержаться от гуляний в больших компаниях во время майских праздников, чтобы не сорвать борьбу с коронавирусом.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова , говорить о смягчении режима самоизоляции можно будет только после 12 мая. По ее словам, важное значение будет иметь динамика заболеваемости.

Попова также подчеркнула, что ограничения будут снимать постепенно и поэтапно.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко ранее отмечал, что часть мер будут сохранены до тех пор, пока не будет разработана вакцина или эффективное лекарство от коронавируса.

Пандемия коронавируса

Коронавирус выявили почти во всех государствах мира. Вспышку вируса объявили пандемией. По последним данным, заразились 3,4 миллиона человек, свыше 240 тысяч скончались.

В России зарегистрировали около 145 тысяч случаев заболевания, порядка 1300 пациентов скончались, свыше 18 тысяч излечились.

Во всех регионах был введен режим повышенной готовности, а в части субъектах также применили пропускной режим. Власти призвали россиян соблюдать все меры предосторожности, чтобы остановить распространение коронавируса.