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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T17:42
https://ria.ru/20200504/1570962269.html
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917492_0:0:3034:1707_1036x0_80_0_0_816a973d7b8207b06688ae451de19281.jpg
РИА Новости

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

17:42 04.05.2020
169309
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
По его мнению, до пика еще далека.
"Мэр Москвы (Сергей) Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика", - приводит пресс-служба слова Авдеева.
Член-корреспондент РАН считает, что это связано с тем, что россияне плохо соблюдают режим самоизоляции. Он отметил, все тенденции, связанные с COVID-19, зависят от поведения жителей страны.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
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"Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19", - резюмировал Авдеев.

Продление ограничений

Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. По словам главы государства, россиянам стоит воздержаться от гуляний в больших компаниях во время майских праздников, чтобы не сорвать борьбу с коронавирусом.
Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, говорить о смягчении режима самоизоляции можно будет только после 12 мая. По ее словам, важное значение будет иметь динамика заболеваемости.
Медицинский работник у постели пациента в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
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Попова также подчеркнула, что ограничения будут снимать постепенно и поэтапно.
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко ранее отмечал, что часть мер будут сохранены до тех пор, пока не будет разработана вакцина или эффективное лекарство от коронавируса.

Пандемия коронавируса

Коронавирус выявили почти во всех государствах мира. Вспышку вируса объявили пандемией. По последним данным, заразились 3,4 миллиона человек, свыше 240 тысяч скончались.
В России зарегистрировали около 145 тысяч случаев заболевания, порядка 1300 пациентов скончались, свыше 18 тысяч излечились.
Во всех регионах был введен режим повышенной готовности, а в части субъектах также применили пропускной режим. Власти призвали россиян соблюдать все меры предосторожности, чтобы остановить распространение коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей АвдеевВладимир ПутинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Отменить карантин, кроме увеселительных заведений, оставив в силе необходимые рекомендации. Восстановить полновесную работу промышленности и здравоохранения, "оптимизированного" до безобразия путинским режимом. И вместо затрат на вертолеты и дроны, контролирующего "нарушителей", расходы на пропуска и их контроль и т.д., вложить в деньги в восстановление медицинской системы, развитие массового спорта и т.д. Нынешняя метода только усугубляет положение, когда от мер против инфекции умереть может больше, чем от самой инфекции.
4 мая, 18:54
Юрий Назаренко
123101025
в общем, на весь срок обнуленного
4 мая, 18:14
Ivan Petrov
86722021
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