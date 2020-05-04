Врачи рассказали о "поразительном симптоме" коронавируса

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. У некоторых зараженных коронавирусом наблюдают "счастливую гипоксию" — состояние, когда пациент хорошо себя чувствует при неудовлетворительном состоянии организма, пишет Sciencemag.
"Мы видим очень большое расхождение между тем, что показывает монитор, и тем, как выглядит пациент", — рассказал порталу врач из Нью-Йорка Рубен Стрейер. Медик признался, что был поражен этой особенностью больных COVID-19.
Пульмонолог Эльнада Марсия Негри отметила, что у здоровых людей сатурация — уровень насыщения крови кислородом — составляет не менее 95 процентов. При этом зараженные коронавирусом с показателем 80, 70 или даже 50 процентов могут казаться здоровыми.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что иногда течение коронавируса внезапно меняет курс и пациенты сталкиваются с новой волной инфекции после улучшения состояния.
В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.