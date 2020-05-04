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Новости Подмосковья
2020-05-04T17:32
https://ria.ru/20200504/1570961885.html
В Подмосковье защитные маски можно купить в сетевых магазинах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cdd3baf2731fd58a756ffda78196c85a.jpg
РИА Новости

В Подмосковье защитные маски можно купить в сетевых магазинах

17:32 04.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску
Девушка покупает медицинскую маску
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Розничные торговые сети в Подмосковье создали запас средств индивидуальной защиты; купить маски теперь можно не только в аптеке, но и в сетевых магазинах, при этом ритейлеры начали информировать покупателей об обязательном использовании средств защиты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. С 12 мая использование средств индивидуальной защиты в общественных местах становится обязательным.
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Накауне по поручению губернатора министр сельского хозяйства области Андрей Разин проверил готовность торговых сетей к введению "масочного режима".
"Я был в Химках, Красногорске, Волоколамске, посетил более 20 магазинов. В подавляющем большинстве из них маски присутствуют. Ряд магазинов предлагают альтернативу - человек может сам сделать маску, чтобы не покупать, если у него нет возможности, К сожалению, есть несколько магазинов, где масок ещё нет, но все директора заверили, что до 12 мая средства индивидуальной защиты у них в продаже появятся. Если этого не произойдёт, то возникнут сложности с работой этих магазинов. Мы будем четко следить за тем, как обстоят дела с наличием масок, проводить ежедневный мониторинг", - привели в пресс-службе слова министра.
Разин отметил, что ритейлеры с пониманием относятся к нововведению.
"Мы очень серьезно отнеслись к постановлению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева об обязательном ношении масок. Они завезены во все наши магазины, создан запас примерно на 30 дней. Мы планируем жестко исполнять данное постановление губернатора, начиная с 12 мая будем выставлять охрану на входе в магазин и просить наших покупателей, чтобы они обязательно надевали маски. Без них пускать не будем. Всем, кому нужны будут маски, смогут приобрести их в магазине, в продаже доступно несколько видов", - цитируется в собщении комментарий главного исполнительного директора ГК "Дикси" Игоря Плетнева. 
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По словам главы отдела корпоративных коммуникаций сети гипермаркетов "Глобус" Виктории Кутузовой, охранники на входе визуально проверяют, есть ли у человека защита органов дыхания. "Если нет, то наши охранники вежливо предлагают покупателям надеть маску или воспользоваться другим средством — платком или шарфом. Если другого средства нет, мы предлагаем приобрести маску на входе без торговой наценки", - пояснила она.
В свою очередь, директор по корпоративным коммуникациям "Ашан ритейл Россия" Наталья Рычкова отметила, что все больше покупателей приходят в магазины сети уже в масках. "Те, кто пришёл без масок, может спокойно купить их на пункте обслуживания клиентов или сделать самостоятельно. Такой вариант мы предлагаем для тех, кто не готов тратить 30-40 рублей на одноразовую маску. В ассортименте есть маски как одноразовые, так и многоразовые", - привели в пресс-службе ее слова.
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