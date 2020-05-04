В Азербайджане число случаев коронавируса выросло до 1984

БАКУ, 4 мая – РИА Новости. Общее число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 1984, за сутки выявлены 52 инфицированных, число жертв вируса выросло до 26, выздоровели 1480 человек, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
"В Азербайджане выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом, 39 человек выздоровели. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1984 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1480 человек вылечились, 26 человек умерли, 478 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 29 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.