В Азербайджане число случаев коронавируса выросло до 1984

"В Азербайджане выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом, 39 человек выздоровели. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1984 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1480 человек вылечились, 26 человек умерли, 478 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 29 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе.