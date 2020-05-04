"Якутия" запустила рейс Москва — Калининград, несмотря на ограничения

КАЛИНИНГРАД, 4 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" запустила регулярные рейсы между Москвой и Калининградом, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба калининградского аэропорта "Храброво".
С 20 апреля до 17 мая из-за пандемии COVID-19 всем прибывающим в Калининградскую область через аэропорт "Храброво" необходимо соблюдать изоляцию на 14 дней со дня прибытия в регион: жителям Калининградской области, а также тем, кто с ними проживает - в домашних условиях, проживающим в других регионах РФ - в условиях обсерватора. В связи с этим число рейсов в аэропорту значительно сократилось. В то же время с 6 апреля РЖД временно отменили поезда между Калининградом и городами РФ транзитом через Белоруссию и Литву.
"Авиакомпания "Якутия" приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва (Внуково) – Калининград. Рейсы запланированы к выполнению в период с 3 по 31 мая с частотой три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing B737-700 в компоновке 148 пассажирских кресел", - говорится в сообщении.
В аэропорту отметили, что сейчас рейсы на московском направлении также выполняют авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Ютэйр.
Авиакомпания "Якутия" образована в 2002 году на базе авиакомпаний "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии". В 2003 года был выполнен первый рейс авиакомпании "Якутия" на самолете ТУ-154М по маршруту Якутск – Москва. Основной вид деятельности предприятия – транспортные авиаперевозки пассажиров и грузов. Авиакомпания эксплуатирует воздушные суда Boeing 737-700, Boeing 737-800, Bombardier Q300, Sukhoi SuperJet 100. Головной офис авиакомпании располагается в Якутске.