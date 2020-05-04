"Якутия" запустила рейс Москва — Калининград, несмотря на ограничения

"Авиакомпания "Якутия" приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва (Внуково) – Калининград. Рейсы запланированы к выполнению в период с 3 по 31 мая с частотой три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing B737-700 в компоновке 148 пассажирских кресел", - говорится в сообщении.