В Шереметьево поступили анонимные сообщения о минировании двух самолетов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Два воздушных судна, вылетевших в понедельник днем из аэропорта Шереметьево, получили анонимное сообщение о минировании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили угрозы о минировании двух рейсов: Москва — Екатеринбург и Москва — Санкт-Петербург", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полеты воздушных судов проходят в штатном режиме.
В последнее время "почтовые террористы", до этого массово "минировавшие" торговые центры, вокзалы, школы по всей России, переключились на пассажирские самолеты. За последний месяц поступило несколько десятков сообщений о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы. Ни одно из сообщений подтверждения не нашло.