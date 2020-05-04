В Шереметьево поступили анонимные сообщения о минировании двух самолетов

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили угрозы о минировании двух рейсов: Москва — Екатеринбург и Москва — Санкт-Петербург", — сказал собеседник агентства.

В последнее время "почтовые террористы", до этого массово "минировавшие" торговые центры, вокзалы, школы по всей России, переключились на пассажирские самолеты. За последний месяц поступило несколько десятков сообщений о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы. Ни одно из сообщений подтверждения не нашло.