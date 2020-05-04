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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-04T17:25
https://ria.ru/20200504/1570961551.html
В Сербии впервые за 35 лет напечатают марки в честь Дня Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155907/63/1559076303_0:134:1500:978_1036x0_80_0_0_c65fc3aa6ad1a06f69068f4f1d0e4ff1.jpg
РИА Новости

В Сербии впервые за 35 лет напечатают марки в честь Дня Победы

17:25 04.05.2020
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© РИА Новости / Олег ИвановУчастники шествия "Бессмертный полк" в Белграде
Участники шествия Бессмертный полк в Белграде
© РИА Новости / Олег Иванов
Участники шествия "Бессмертный полк" в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Почтовые марки и конверты в честь 75-летия победы во Второй мировой войне будут напечатаны в Сербии впервые с 1985 года по инициативе президента страны Александра Вучича, сообщило сербское министерство труда и соцзащиты.
"Почтовые марки, посвященные Дню Победы, последний раз печатались в 1985 году, а в честь "Бессмертного полка" они будут напечатаны впервые. В Сербии 9 мая организуется ряд церемоний возложений цветов и венков в честь героев Великой отечественной войны и проводятся различные мероприятия в знак памяти о ветеранах", - цитирует минтруда министра Зорана Джорджевича.
Отмечается, что в этом году из-за коронавируса защите здоровья ветеранов будет уделено особое внимание.
"Акция "Бессмертный полк" по инициативе министра Джорджевича с 2019 года является государственным мероприятием в республике Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая. Долг правительства Сербии и всех граждан - научить будущие поколения важности этой даты, веря, что они продолжат традицию и сохранят память о наших героях", - подчеркнуло сербское ведомство.
Жители освобожденного Белграда с советскими воинами
20 октября 2019, 10:0075 лет Великой Победы
Освобождение Белграда: как фашистов выкуривали из столицы ЮгославииФашисты напали на Югославию 6 апреля 1941 года. Немецкие войска 10 апреля захватили Загреб, а 12 апреля – Белград. 17 апреля было подписано соглашение о "перемирии". По сути это была капитуляция югославской армии. В плену оказалось более 350 тысяч солдат и офицеров. Вплоть до 20 октября 1944 года страна была оккупирована нацистами.
Сербия 20 октября 2019 года отметила 75-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. На торжественных мероприятиях присутствовал тогдашний премьер России Дмитрий Медведев.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
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75 лет Великой ПобедыАлександр ВучичДень ПобедыВторая мировая война (1939-1945)СербияЮгославияВ мире
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