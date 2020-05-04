В Сербии впервые за 35 лет напечатают марки в честь Дня Победы

Освобождение Белграда: как фашистов выкуривали из столицы Югославии Фашисты напали на Югославию 6 апреля 1941 года. Немецкие войска 10 апреля захватили Загреб, а 12 апреля – Белград. 17 апреля было подписано соглашение о "перемирии". По сути это была капитуляция югославской армии. В плену оказалось более 350 тысяч солдат и офицеров. Вплоть до 20 октября 1944 года страна была оккупирована нацистами.