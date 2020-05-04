Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
По его словам, резко возрастет спрос на дистанционные услуги.
"Это касается доставки товаров, касается услуг, связанных с дистанционной работой, дистанционным обучением. Все это будет испытывать бум еще долгое время".
Помимо этого, активный рост ждет телемедицину и персональные медицинские услуги с использованием новейших технологий, считает Дворкович.
Глава фонда "Сколково" также выразил мнение, что кризис смогут пережить практически все сферы экономики.
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Пандемия COVID-19
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 185 странах. Всего, по данным ВОЗ, заболели как минимум 3,4 миллиона человек, из них свыше 238 тысяч скончались.
В России число пациентов с диагностированным COVID-19 превысило 145 тысяч человек, 1356 из них умерли, более 18 тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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