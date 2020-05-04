Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Часть сфер станут более востребованны после пандемии Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса , заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

По его словам, резко возрастет спрос на дистанционные услуги.

"Это касается доставки товаров, касается услуг, связанных с дистанционной работой, дистанционным обучением. Все это будет испытывать бум еще долгое время". Аркадий Дворкович

Помимо этого, активный рост ждет телемедицину и персональные медицинские услуги с использованием новейших технологий, считает Дворкович.

Глава фонда "Сколково" также выразил мнение, что кризис смогут пережить практически все сферы экономики.

Пандемия COVID-19

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 185 странах. Всего, по данным ВОЗ, заболели как минимум 3,4 миллиона человек, из них свыше 238 тысяч скончались.

России число пациентов с диагностированным COVID-19 превысило 145 тысяч человек, 1356 из них умерли, более 18 тысяч выздоровели.