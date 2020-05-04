В пермской больнице обнаружили очаг заражения COVID-19

"Сегодня, 4 мая, появился новый очаг в МСЧ №140, в урологическом отделении. Тесты на коронавирус оказались положительными у семи человек: трех сотрудников и четырех пациентов. Окончательных цифр пока нет. В медучреждении проводят противоэпидемические мероприятия", - сообщила министр. Она добавила, что отделение больницы закрыто на карантин: прекращены прием и выписка пациентов, урологическую помощь оказывают в краевой клинической больнице имени Гринберга.