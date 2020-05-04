В Новгородской области умер четвертый пациент с коронавирусом

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Подключенный к ИВЛ 57-летний житель Великого Новгорода с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался в Центральной городской клинической больнице, сообщил глава региона Андрей Никитин в Instagram.
"К сожалению, продолжают меняться цифры по летальным исходам. В ЦГКБ скончался 57-летний мужчина, житель Великого Новгорода, у которого также был диагностирован коронавирус. Заболевание протекало в тяжелой форме, он был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи сделали все возможное, но инфекция оказалась сильнее. Выражаю соболезнования родным и близким умершего", — говорится в сообщении.
По данным регионального штаба, всего в Новгородской области 372 подтвержденных случая заражения, 40 человек уже выздоровели, четверо умерли. На самоизоляции находятся 1188 человек, 2638 сняты с наблюдения.
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