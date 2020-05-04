В Новгородской области умер четвертый пациент с коронавирусом

"К сожалению, продолжают меняться цифры по летальным исходам. В ЦГКБ скончался 57-летний мужчина, житель Великого Новгорода, у которого также был диагностирован коронавирус. Заболевание протекало в тяжелой форме, он был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи сделали все возможное, но инфекция оказалась сильнее. Выражаю соболезнования родным и близким умершего", — говорится в сообщении.