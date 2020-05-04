В Хакасии умер молодой врач, заразившийся коронавирусом

"В Хакасии ушел из жизни врач-травматолог, зараженный COVID-19. Мужчина в возрасте 26 лет, находясь в тяжелом состоянии, в течение двух недель проходил интенсивную терапию на аппарате искусственной вентиляции легких в центре лечения пневмоний на базе Черногорской межрайонной больницы", — говорится в сообщении.

По данным правительства Хакасии, в республике за сутки подтверждено 30 новых случаев COVID-19, темп прироста 11 процентов. С начала пандемии в регионе зафиксировано 302 случая заболевания, в том числе 34 среди детей. Всего выздоровело 25 человек, на лечении остается 270 человек. Восемь человек умерли.