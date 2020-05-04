Заболевших COVID-19 в саратовском интернате поместили на карантин

САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Заболевших коронавирусом в Озерном психоневрологическом интернате в Саратовской области, где этой инфекцией заразились не менее 16 человек, перевели в карантинное отделение, а остальных обследуют на COVID-19, сообщила администрация Аткарского района.
О случае заражения коронавирусом медработника в Озерном психоневрологическом интернате (ПНИ) в Аткарском районе, работавшего в учреждении по совместительству, стало известно 27 апреля. К 30 апреля число заболевших сотрудников выросло до двух. Областной оперштаб в понедельник сообщил, что за последние сутки в интернате выявили еще 14 случаев COVID-19.
"Больные переведены в карантинное отделение. Проведена профилактическая дезинфекция жилых корпусов, прачечной, пищеблока, медицинских кабинетов, камерная обработка постельных принадлежностей. С помощью переносных ранцев обработана территория ПНИ и прилегающая территория. Всего в интернате 231 проживающий и 157 сотрудников, их продолжат обследовать на коронавирус", - сообщает районная администрация на своей странице в Instagram со ссылкой на представителя местного отдела Роспотребнадзора.
Уточняется, что всего в Аткарском районе зарегистрировано 33 заболевших коронавирусом, из них четверо уже выздоровели. Двадцать один заболевший проживает в селе Озерное.
"Будет ли закрыто на карантин село Озерное Аткарского района - решение об этом сегодня вечером будет приниматься правительством области. Глава района поставил задачу обеспечить подготовку к возможному закрытию населенного пункта… Если карантин будет введен - въезд и выезд из населенного пункта будет запрещен", - отмечается в сообщении.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин на 14 дней. Также очаг COVID-19 выявили в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе, где ко 2 мая было выявлено 43 заболевших среди сотрудников и постояльцев, один из постояльцев умер. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.
Всего в области с 19 марта по 4 мая лабораторно подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106 человек. Власти области с 28 марта по 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское и Спасское Вольского района закрыты на карантин.