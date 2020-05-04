Заболевших COVID-19 в саратовском интернате поместили на карантин

САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Заболевших коронавирусом в Озерном психоневрологическом интернате в Заболевших коронавирусом в Озерном психоневрологическом интернате в Саратовской области , где этой инфекцией заразились не менее 16 человек, перевели в карантинное отделение, а остальных обследуют на COVID-19, сообщила администрация Аткарского района

О случае заражения коронавирусом медработника в Озерном психоневрологическом интернате (ПНИ) в Аткарском районе, работавшего в учреждении по совместительству, стало известно 27 апреля. К 30 апреля число заболевших сотрудников выросло до двух. Областной оперштаб в понедельник сообщил, что за последние сутки в интернате выявили еще 14 случаев COVID-19.

"Больные переведены в карантинное отделение. Проведена профилактическая дезинфекция жилых корпусов, прачечной, пищеблока, медицинских кабинетов, камерная обработка постельных принадлежностей. С помощью переносных ранцев обработана территория ПНИ и прилегающая территория. Всего в интернате 231 проживающий и 157 сотрудников, их продолжат обследовать на коронавирус", - сообщает районная администрация на своей странице в Instagram со ссылкой на представителя местного отдела Роспотребнадзора

Уточняется, что всего в Аткарском районе зарегистрировано 33 заболевших коронавирусом, из них четверо уже выздоровели. Двадцать один заболевший проживает в селе Озерное.

"Будет ли закрыто на карантин село Озерное Аткарского района - решение об этом сегодня вечером будет приниматься правительством области. Глава района поставил задачу обеспечить подготовку к возможному закрытию населенного пункта… Если карантин будет введен - въезд и выезд из населенного пункта будет запрещен", - отмечается в сообщении.

Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин на 14 дней. Также очаг COVID-19 выявили в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе , где ко 2 мая было выявлено 43 заболевших среди сотрудников и постояльцев, один из постояльцев умер. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.