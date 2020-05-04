Онищенко рассказал, когда закончится вспышка коронавируса

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с " НСН ", согласился что коронавирус будет циркулировать так же, как и другие виды гриппа и вирусов.

"И речь должна идти не об этих крайностях вроде "остановить", а о том, чтобы вывести циркуляцию этого вируса на доэпидемический уровень", — считает Онищенко.

По его мнению, сейчас эпидемический процесс проходит логично и прогнозируемо. Ситуация с распространением вируса, по мнению депутата, быстро придет в норму, несмотря на рост числа подтвержденных случаев заболевания.

Также Онищенко напомнил о необходимости выполнения предписаний, связанных с распространением COVID-19, так как "сегодня все зависит от граждан России".

Бывший главный санитарный врач страны отметил, что ситуация с распространением коронавируса закончится после выписки последнего больного, а также двух инкубационных периодов после последнего случая.

"А когда будет этот последний больной — это мы с вами должны решить и выполнять возложенные на нас требования", — отметил Онищенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что невозможно полностью прекратить циркуляцию коронавируса. Она также отметила, что часть ограничительных мер в России сохранят до появления лекарства или вакцины.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила большинство стран мира. Всего в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заболевания, около 238 тысяч человек умерли, больше миллиона выздоровели.

В России выявили более 145 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 18 тысяч человек выздоровели, 1356 умерли.