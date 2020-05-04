Лукашенко заявил, что Белоруссия "организовалась" для победы над COVID-19

"Мы как положено боремся с этой заразой… Просто мы организовались. Вся страна. Для того чтобы победить это несчастье. В основном это паника, инфодемия, как ее называют журналисты", - сказал Лукашенко в ходе переговоров с молдавским коллегой Игорем Додоном по видеосвязи. Подробности приводит пресс-служба белорусского лидера.

По его мнению, у республики в связи с распространением коронавируса нет необходимости "на данном этапе напрягаться". При этом Лукашенко отметил, что сейчас только ленивый не бросает камни в Белоруссию по поводу того, какую она избрала тактику для борьбы с инфекцией. "Но я всегда говорю: каждый поступает сообразно тому, как складывается ситуация… Мы с вами люди небогатые, наши народы небогатые, и нам надо постоянно думать о том, что будет потом - после того, как это закончится. Это же вечно не будет… Я только скажу одно: дай бог, я белорусам это говорю через день, чтобы мы прошли эту эпидемию на таком уровне и так, как сегодня складывается у нас ситуация", - заметил Лукашенко.