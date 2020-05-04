Лукашенко заявил, что Белоруссия "организовалась" для победы над COVID-19

МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вся республика "организовалась" для победы над COVID-19 и борется с "этой заразой" как положено.
"Мы как положено боремся с этой заразой… Просто мы организовались. Вся страна. Для того чтобы победить это несчастье. В основном это паника, инфодемия, как ее называют журналисты", - сказал Лукашенко в ходе переговоров с молдавским коллегой Игорем Додоном по видеосвязи. Подробности приводит пресс-служба белорусского лидера.
По его мнению, у республики в связи с распространением коронавируса нет необходимости "на данном этапе напрягаться". При этом Лукашенко отметил, что сейчас только ленивый не бросает камни в Белоруссию по поводу того, какую она избрала тактику для борьбы с инфекцией. "Но я всегда говорю: каждый поступает сообразно тому, как складывается ситуация… Мы с вами люди небогатые, наши народы небогатые, и нам надо постоянно думать о том, что будет потом - после того, как это закончится. Это же вечно не будет… Я только скажу одно: дай бог, я белорусам это говорю через день, чтобы мы прошли эту эпидемию на таком уровне и так, как сегодня складывается у нас ситуация", - заметил Лукашенко.
Он добавил, что, столкнувшись с упреками и подозрениями, Минск пригласил к себе специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Вывод один - мы ничего не врали, не скрывали. И я некоторым, которые нас сегодня подкритиковывают, говорю: слабо вам взять и пригласить специалистов ВОЗ, чтобы они посмотрели, кто сколько врет?" - добавил глава республики.
Белоруссия борется с коронавирусом очагово. В частности, власти принимают меры по выявлению пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, с кем они контактировали, заболевшие и контакты первого-второго уровней изолируются. По всей стране проводятся противоэпидемические мероприятия, однако карантин власти не вводят. Также в Минске 9 мая пройдут массовые мероприятия и военный парад по случаю 75-летия Великой Победы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались. В Белоруссии на понедельник число случаев COVID-19 выросло до 17 489 , скончались 103 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф