В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане

"Накануне в управление МВД России по городу Сургуту поступило сообщение от жительницы города о том, что в одном из ресторанов проходит вечеринка. В ходе проверки поступившая информация подтвердилась. В развлекательном заведении на улице Энергетиков полицейские обнаружили группу людей", - рассказали в ведомстве.