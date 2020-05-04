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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T16:56
https://ria.ru/20200504/1570960354.html
В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане

16:56 04.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая - РИА Новости. Полиция ХМАО обнаружила в одном из ресторанов Сургута людей, устроивших вечеринку, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
"Накануне в управление МВД России по городу Сургуту поступило сообщение от жительницы города о том, что в одном из ресторанов проходит вечеринка. В ходе проверки поступившая информация подтвердилась. В развлекательном заведении на улице Энергетиков полицейские обнаружили группу людей", - рассказали в ведомстве.
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По словам собеседника агентства, в отношении посетителей ресторана правоохранители составили девять административных протоколов по статье КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".
"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение 28-летней гражданки, являющейся директором развлекательного заведения, с целью решения вопроса о привлечении к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - добавили в УМВД.
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Кадры с вечеринки опубликовала в понедельник телекомпания "СургутИнформТВ", по ее данным, участниками встречи были местные бизнесмены, обсуждавшие за едой и спиртным свое положение в условиях, вызванных коронавирусом, телеканал также озвучил альтернативную версию: гости собрались в ресторане для дегустации нового меню заведения.
Коронавирус в Югре, как сообщила в понедельник глава региона Наталья Комарова, выявлен у 508 человек, выздоровели 150 из них, четверо скончались. Режим обязательной самоизоляции в округе ранее был продлен до 11 мая включительно.
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