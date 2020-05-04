На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок

"В момент обнаружения пожара хозяева дома находились на придомовом участке, занимаясь хозяйственными работами, в это время в доме спал их трехлетний сын. Заметив возгорание, родители бросились спасать сына, но сильное задымление и открытое пламя не позволили войти в дом. Оперативно прибывшие огнеборцы вынесли из горящего дома ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось", – говорится в сообщении.