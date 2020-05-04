На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в поселке Арти в Свердловской области, его родители получили ожоги при попытке спасти сына, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сообщении о пожаре на площади 90 квадратных метров поступило в 14.02 мск.
"В момент обнаружения пожара хозяева дома находились на придомовом участке, занимаясь хозяйственными работами, в это время в доме спал их трехлетний сын. Заметив возгорание, родители бросились спасать сына, но сильное задымление и открытое пламя не позволили войти в дом. Оперативно прибывшие огнеборцы вынесли из горящего дома ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось", – говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что родители при попытке спасти сына получили ожоги и были госпитализированы в больницу. В 14.25 мск завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. Сейчас причина пожара устанавливается.