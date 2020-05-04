Германия выделит 525 миллионов евро на разработку вакцины от COVID-19

"Германия привержена этой цели. Наш прямой вклад в этой донорской конференции будет 525 миллионов евро. Мы также в целом увеличим наш взнос в глобальное здравоохранение до 1,3 миллиарда евро", - заявила Меркель в ходе видеоконференции по сбору средств.