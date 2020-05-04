В Венесуэле 25 тысяч военных участвуют в учениях после попытки вторжения

"С востока на запад более 25 тысяч человек из военно-морских, воздушных и наземных сил, согласно внутренним указам, будут распределены по территории страны, по пляжам, чтобы гарантировать свободу каждого сантиметра нашей земли от наемников и угроз покушения на жизнь венесуэльцев", - сказал он.