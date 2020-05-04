В Венесуэле 25 тысяч военных участвуют в учениях после попытки вторжения

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Венесуэлы задействуют более 25 тысяч человек в новой фазе учений, объявленной после попытки морского вторжения в страну, сообщил командующий стратегическими операциями ВС Ремихио Себальос.
"С востока на запад более 25 тысяч человек из военно-морских, воздушных и наземных сил, согласно внутренним указам, будут распределены по территории страны, по пляжам, чтобы гарантировать свободу каждого сантиметра нашей земли от наемников и угроз покушения на жизнь венесуэльцев", - сказал он.
Себальос, чье выступление транслировалось в Twitter минобороны, добавил, что распределение сил начнется уже сегодня.
В воскресенье министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что в результате отражения атаки погибли восемь нападавших, еще двое были задержаны. Он также заявил, что один из задержанных - агент управления по борьбе с наркотиками США.
МИД Колумбии заявил, что власти страны отвергают обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о новой фазе военных учений после попытки вторжения в страну.