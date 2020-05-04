В Ингушетии проверят данные об угрозах врачам, лечащим больных COVID-19

НАЛЬЧИК, 4 мая – РИА Новости. Полиция Ингушетии проводит проверку по фактам, изложенным в видеообращении главного врача республиканской больницы, об угрозах и оскорблениях медиков, которые лечат больных с коронавирусом, сообщает региональное МВД.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором главный врач ингушской республиканской клинической больницы Лидия Ахильгова сообщает, что некоторые местные жители требуют свиданий с госпитализированными из-за коронавируса родственниками, находящимися в режиме эпидемической изоляции, а также оскорбляют медиков и угрожают врачам и администрации больницы.
"По словам главного врача медучреждения, некий злоумышленник прорвался в шлюзовую камеру при входе в карантинную зону... Предпринимались попытки проникновения посторонних внутрь больницы через окна… Все обстоятельства, упомянутые в видеообращении главного врача республиканской больницы, проверяются самым тщательным образом", - говорится в сообщении.
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