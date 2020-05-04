В Ингушетии проверят данные об угрозах врачам, лечащим больных COVID-19

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором главный врач ингушской республиканской клинической больницы Лидия Ахильгова сообщает, что некоторые местные жители требуют свиданий с госпитализированными из-за коронавируса родственниками, находящимися в режиме эпидемической изоляции, а также оскорбляют медиков и угрожают врачам и администрации больницы.