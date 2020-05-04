Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T16:49
https://ria.ru/20200504/1570959793.html
В Италии оценили реальное число жертв коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569533922_0:0:1702:957_1036x0_80_0_0_86c886641f9b1565d0f45fc684dcb1e6.jpg
РИА Новости

В Италии оценили реальное число жертв коронавируса

16:49 04.05.2020
11972
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские врачи готовятся к приему пациентов в полевом госпитале в Бергамо
Российские врачи готовятся к приему пациентов в полевом госпитале в Бергамо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские врачи готовятся к приему пациентов в полевом госпитале в Бергамо. Архивное фото
РИМ, 4 мая - РИА Новости. Число летальных исходов вследствие распространения эпидемии коронавируса в Италии может быть выше официальных данных как минимум на 11,6 тысячи, свидетельствует совместный доклад Национального института статистики и Высшего института здравоохранения.
Один из пунктов исследования охватывает период с 20 февраля, когда в Ломбардии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, по 31 марта. В сравнении со средним показателем с 2015 по 2019 годы, смертность за этот временной промежуток выросла на 38,7% до 90,9 тысячи человек. Из них, по официальным данным, свыше 13 тысяч по состоянию на конец марта скончались от последствия заражения COVID-19.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Есть еще доля примерно в 11 600 летальных исходов, для которых мы можем, используя имеющиеся на сегодняшний день данные, выдвигать гипотезу о трех возможных причинах. Это дополнительная смертность, связанная с COVID-19 (случаи, при которых не был выполнен тест), косвенная смертность, связанная с COVID-19 (гибель вследствие дисфункции органов, таких как сердце или почки, и вероятные последствия заболеваний, вызванных вирусом у непроверенных людей, как это происходит по аналогии с увеличением смертности от кардиореспираторных проблем во время гриппа) и, наконец, косвенная смертность, не связанная с вирусом, но которая была вызвана кризисом в больничной системе и опасением попасть в больницу в наиболее пострадавших районах", - отмечается в исследовании.
Ученые и эксперты, анализируя данные о смертности и ходе эпидемии коронавируса, разделили Италию на три части: на севере страны оказались сконцентрированы 89% всех смертельных исходов. В наиболее пострадавших от вспышки провинциях области Ломбардия в марте зарегистрирован многократный рост смертности. В Бергамо она выросла на 568%, в Кремоне – на 391%. В целом за март по сравнению с прошлым годом смертность в Италии выросла на 49,4%.
Медицинские работники в палате интенсивной терапии в одной из клиник в Милане, Италия
14 апреля, 17:40Распространение нового коронавируса
Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от COVID-19 в Италии
Согласно последним официальным данным, обнародованным в воскресенье вечером службой гражданской обороны, на Апеннинах зафиксированы 210 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 81 тысячи больных выздоровели, число жертв превысило 28 тысяч человек. В воскресенье число погибших вследствие заражения за сутки выросло на 174 человека. Подобная динамика соответствует показателям середины марта, когда эпидемия еще не вышла на свой пик. С 4 апреля стабильно снижается число госпитализированных больных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
1141501
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИталияВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
Лента новостейМолния