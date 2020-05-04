В Италии оценили реальное число жертв коронавируса

"Есть еще доля примерно в 11 600 летальных исходов, для которых мы можем, используя имеющиеся на сегодняшний день данные, выдвигать гипотезу о трех возможных причинах. Это дополнительная смертность, связанная с COVID-19 (случаи, при которых не был выполнен тест), косвенная смертность, связанная с COVID-19 (гибель вследствие дисфункции органов, таких как сердце или почки, и вероятные последствия заболеваний, вызванных вирусом у непроверенных людей, как это происходит по аналогии с увеличением смертности от кардиореспираторных проблем во время гриппа) и, наконец, косвенная смертность, не связанная с вирусом, но которая была вызвана кризисом в больничной системе и опасением попасть в больницу в наиболее пострадавших районах", - отмечается в исследовании.