В Италии оценили реальное число жертв коронавируса

РИМ, 4 мая - РИА Новости. Число летальных исходов вследствие распространения эпидемии коронавируса в Италии может быть выше официальных данных как минимум на 11,6 тысячи, свидетельствует совместный доклад Национального института статистики и Высшего института здравоохранения.
Один из пунктов исследования охватывает период с 20 февраля, когда в Ломбардии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, по 31 марта. В сравнении со средним показателем с 2015 по 2019 годы, смертность за этот временной промежуток выросла на 38,7% до 90,9 тысячи человек. Из них, по официальным данным, свыше 13 тысяч по состоянию на конец марта скончались от последствия заражения COVID-19.
"Есть еще доля примерно в 11 600 летальных исходов, для которых мы можем, используя имеющиеся на сегодняшний день данные, выдвигать гипотезу о трех возможных причинах. Это дополнительная смертность, связанная с COVID-19 (случаи, при которых не был выполнен тест), косвенная смертность, связанная с COVID-19 (гибель вследствие дисфункции органов, таких как сердце или почки, и вероятные последствия заболеваний, вызванных вирусом у непроверенных людей, как это происходит по аналогии с увеличением смертности от кардиореспираторных проблем во время гриппа) и, наконец, косвенная смертность, не связанная с вирусом, но которая была вызвана кризисом в больничной системе и опасением попасть в больницу в наиболее пострадавших районах", - отмечается в исследовании.
Ученые и эксперты, анализируя данные о смертности и ходе эпидемии коронавируса, разделили Италию на три части: на севере страны оказались сконцентрированы 89% всех смертельных исходов. В наиболее пострадавших от вспышки провинциях области Ломбардия в марте зарегистрирован многократный рост смертности. В Бергамо она выросла на 568%, в Кремоне – на 391%. В целом за март по сравнению с прошлым годом смертность в Италии выросла на 49,4%.
Согласно последним официальным данным, обнародованным в воскресенье вечером службой гражданской обороны, на Апеннинах зафиксированы 210 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 81 тысячи больных выздоровели, число жертв превысило 28 тысяч человек. В воскресенье число погибших вследствие заражения за сутки выросло на 174 человека. Подобная динамика соответствует показателям середины марта, когда эпидемия еще не вышла на свой пик. С 4 апреля стабильно снижается число госпитализированных больных.
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