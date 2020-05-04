В ЛНР досрочно завершили учебный год для начальных классов

Школьница во время дистанционного обучения дома. Архивное фото

Школьница во время дистанционного обучения дома

Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории ЛНР до 13 мая. С 30 марта министерство образования и науки перевело все учебные заведения ЛНР на дистанционное обучение.

"Было принято решение сократить учебный год для обучающихся 1-4 классов. У нас обучающиеся 1-4 классов завершили свой учебный год 30 апреля", – сказала Алексеева.

По словам начальника отдела, учащиеся 5-8 классов завершат учебный год уже 15 мая.

Минздрав заявил в понедельник, что в ЛНР зарегистрировано 144 случая коронавируса, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.