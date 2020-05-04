В ЛНР досрочно завершили учебный год для начальных классов

ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Учебный год для учащихся начальных классов общеобразовательных школ самопровозглашенной Луганской народной республики завершился досрочно из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила в понедельник на брифинге начальник отдела общего, среднего и дошкольного образования министерства образования и науки ЛНР Людмила Алексеева.
Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории ЛНР до 13 мая. С 30 марта министерство образования и науки перевело все учебные заведения ЛНР на дистанционное обучение.
"Было принято решение сократить учебный год для обучающихся 1-4 классов. У нас обучающиеся 1-4 классов завершили свой учебный год 30 апреля", – сказала Алексеева.
По словам начальника отдела, учащиеся 5-8 классов завершат учебный год уже 15 мая.
Минздрав заявил в понедельник, что в ЛНР зарегистрировано 144 случая коронавируса, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.
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