Посольство прокомментировало установку памятника власовцам в Праге

ПРАГА, 4 мая – РИА Новости. Установка памятника власовцам в Праге является явной уступкой тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны, говорится в комментарии посольства РФ в Чехии в соцсети Facebook.
В пятницу в районе Ржепорыйе на окраине Праги по инициативе его старосты (главы) Павла Новотного был установлен памятник пласовцам, которые, по словам Новотного, освободили тогдашнюю деревню Ржепорыйе от фашистов. Конструкция представляет собой трехметровый металлический шест и памятную доску с цитатой из книги Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ": "Все ли чехи тогда поняли, какие русские освободили их город?"
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"Возведение любых памятников, конечно – внутреннее дело государства, граждане которого сами выбирают своих героев. О том, на чьей стороне симпатии некоторых политических сил в современной Чехии, наглядно свидетельствуют снос памятника освободителю Праги, ее почетному гражданину маршалу И.С. Коневу и установка мемориальной доски пособникам военных преступников (подразделения "власовцев" входили в состав СС) накануне 75-летия освобождения Чехословакии от нацизма. Это явная уступка тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны, игнорируя Устав ООН и другие международно-правовые и нравственные императивы", - говорится в комментарии посольства РФ.
Президент Чехии Милош Земан ранее неоднократно высказывался против того, чтобы забывать о предательстве власовцев. В частности, он назвал власовцев "двуличными". Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он власовцев теми военными, которые заслуживают памятник, Земан ответил: "Я в этом сомневаюсь".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности военных преступлениях и преступлениях против человечности.
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