Посольство прокомментировало установку памятника власовцам в Праге

В пятницу в районе Ржепорыйе на окраине Праги по инициативе его старосты (главы) Павла Новотного был установлен памятник пласовцам, которые, по словам Новотного, освободили тогдашнюю деревню Ржепорыйе от фашистов. Конструкция представляет собой трехметровый металлический шест и памятную доску с цитатой из книги Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ": "Все ли чехи тогда поняли, какие русские освободили их город?"