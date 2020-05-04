Франция выделит 500 миллионов евро на разработку вакцины от коронавируса

ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Франция выделит 500 миллионов евро для разработок по поиску вакцины от коронавируса, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон, выступая в ходе конференции стран-доноров по тематике борьбы с COVID-19, проводящейся по приглашению Еврокомиссии.
"Нам необходимо ускориться в том, что касается поиска и разработки вакцины, которая была бы доступна всем… Франция выделит дополнительно 500 миллионов евро на инициативу ACT-А", - сказал французский лидер.
Он напомнил, что смысл инициативы АСТ-А заключается, "с одной стороны, в ускорении поиска и производства средств диагностики, лечения и вакцинирования (от коронавируса), с другой - чтобы гарантировать всем равный и универсальный доступ к средствам борьбы с пандемией, с третьей - чтобы объединить системы здравоохранения, чтобы бороться с COVID-19 в самых уязвимых странах и продолжать борьбу с другими заболеваниями".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.