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2020-05-04T16:37
https://ria.ru/20200504/1570959260.html
На Украине не будут проводить "Бессмертный полк"
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РИА Новости

На Украине не будут проводить "Бессмертный полк"

16:37 04.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в киевском парке Славы
Участники акции Бессмертный полк в киевском парке Славы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк" в киевском парке Славы. Архивное фото
КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в этом году на Украине проводиться не будет из-за карантина, сообщил глава украинского института национальной памяти Антон Дробович.
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

"Массовые акции на Украине запрещены. С точки зрения безопасности и здоровья я бы не рекомендовал людям это делать", - сказал Дробович в интервью "Суспільне Новини" (Общественное Новости), отвечая на вопрос, планируется ли в этом году проведение акции "Бессмертный полк".

По его словам, любой может почтить жертв Второй мировой войны законно, но при этом важно не использовать запрещенные символы, соблюдать действующее законодательство, не способствовать вражде. "Мы советуем не забывать, что война - это 1939-1945 годы, рекомендуем использовать мак как символ памяти", - добавил глава института.
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К акции "Бессмертный полк онлайн" присоединились более 600 тысяч человек
Он считает, что к этой теме надо очень "человечно" относиться: "есть жертвы, дедушки, бабушки, воевавших, которые жили в оккупации или были гастарбайтерами - вот этих людей надо вспоминать".
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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