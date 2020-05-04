На Украине не будут проводить "Бессмертный полк"

КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в этом году на Акция "Бессмертный полк" в этом году на Украине проводиться не будет из-за карантина, сообщил глава украинского института национальной памяти Антон Дробович.

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

"Массовые акции на Украине запрещены. С точки зрения безопасности и здоровья я бы не рекомендовал людям это делать", - сказал Дробович в интервью "Суспільне Новини" (Общественное Новости), отвечая на вопрос, планируется ли в этом году проведение акции "Бессмертный полк".

По его словам, любой может почтить жертв Второй мировой войны законно, но при этом важно не использовать запрещенные символы, соблюдать действующее законодательство, не способствовать вражде. "Мы советуем не забывать, что война - это 1939-1945 годы, рекомендуем использовать мак как символ памяти", - добавил глава института.

Он считает, что к этой теме надо очень "человечно" относиться: "есть жертвы, дедушки, бабушки, воевавших, которые жили в оккупации или были гастарбайтерами - вот этих людей надо вспоминать".