В Москве умер заразившийся коронавирусом священник Андрей Молчанов

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Клирик столичного храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, священнодиакон Андрей Молчанов скончался в 54 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении в Теlegram-канале Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Третьего мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался клирик храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове священнодиакон Андрей Молчанов", - говорится в сообщении.

На сайте храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких уточняется, что священнику было 54 года. Последнее богослужение он совершил на Пасху 19 апреля.

"Отец Андрей был госпитализирован в конце апреля с пневмонией. Из-за проблем с дыханием он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Последние дни состояние было тяжелым, и в первый воскресный день мая отец Андрей скончался, не приходя в сознание", - говорится на сайте храма.

По данным сайта, отпевание пройдет там же в закрытом режиме - предположительно 6 мая. Похоронен отец Андрей будет на Пятницком кладбище Москвы . Планируется онлайн-трансляция церемонии.

"От лица настоятеля, духовенства, сотрудников прихода выражается глубокое сочувствие всем его близким и родственникам. Все мы со скорбью восприняли весть о кончине отца Андрея — он был опорой и утешением для многих", - отмечают в храме.