МВД объяснило пробки на въездах в Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая – РИА Новости. Автомобильные пробки на въездах в Челябинск в полиции объяснили усилением контроля: в город пропускают только транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность людей и экономики, граждане без регистрации направляются на объездные дороги.
Ранее губернатор региона Алексей Текслер заявил об усилении работы полиции в Челябинске из-за того, что не все соблюдают режим самоизоляции: индекс "Яндекс-самоизоляция" на выходных был крайне низким. Он пояснял, что на выездах и выездах в Челябинск работают посты ГИБДД, в городе идет активная проверка машин на дорогах.
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Как сообщают в понедельник пользователи соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, на въезде в город на Свердловском тракте образовалась пробка из автомобилей, аналогичная ситуация на въезде по Троицкому тракту.
"Сотрудниками городского и областного полков ДПС ГИБДД на въездах в Челябинск выставлены дополнительные посты. В город пропускают транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность людей и экономики. Граждан, въезжающих в Челябинск и не имеющих регистрации на территории города, направляют по объездным дорогам", - говорится в сообщении ГУМВД по региону.
В разных районах Челябинска и в разное время полицейские проводят профилактическое мероприятие "Тоннель", сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям, что необходимо соблюдать меры личной безопасности: надевать защитную маску и перчатки, пользоваться специальными антисептическими средствами, в людных местах соблюдать дистанцию 1,5 метра и чаще мыть руки.
В Челябинске работают 16 передвижных пунктов полиции, они оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных тех, кому вынесены предписания об изоляции на 14 дней. Кроме того, сотрудники полиции совместно с представителями Министерства здравоохранения региона продолжают контролировать этих граждан по месту их проживания. По данным полиции, контроль на въездах в город 11 мая с 09.00 (07.00 мск) до 17.00 (15.00 мск) будет ужесточен.
По данным минздрава региона, в Челябинской области на утро 4 мая подтверждены 784 случая заболевания COVID-19 (плюс 87 новых подтверждений ко вчерашнему дню), 96 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии умерли восемь человек, из них пять - от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее). В регионе до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции.
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