МВД объяснило пробки на въездах в Челябинск

Как сообщают в понедельник пользователи соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, на въезде в город на Свердловском тракте образовалась пробка из автомобилей, аналогичная ситуация на въезде по Троицкому тракту.

В разных районах Челябинска и в разное время полицейские проводят профилактическое мероприятие "Тоннель", сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям, что необходимо соблюдать меры личной безопасности: надевать защитную маску и перчатки, пользоваться специальными антисептическими средствами, в людных местах соблюдать дистанцию 1,5 метра и чаще мыть руки.

В Челябинске работают 16 передвижных пунктов полиции, они оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных тех, кому вынесены предписания об изоляции на 14 дней. Кроме того, сотрудники полиции совместно с представителями Министерства здравоохранения региона продолжают контролировать этих граждан по месту их проживания. По данным полиции, контроль на въездах в город 11 мая с 09.00 (07.00 мск) до 17.00 (15.00 мск) будет ужесточен.