В Хорватии после кризиса ждут гостей из соседних стран

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Власти Хорватии после кризиса надеются на приезд туристов из соседних стран, Власти Хорватии после кризиса надеются на приезд туристов из соседних стран, сообщает Total Croatia News.

Хорватская Адриатика – традиционно популярное место отдыха для многих словенцев, венгров, поляков чехов, немцев и австрийцев.

В этом году, учитывая хорошую эпидемиологическую картину, страна надеется на то, что туристический сезон все же состоится.

До Хорватии из европейских стран можно добраться на машине, и это ее огромное туристическое преимущество. Во второй половине лета на курорты могут приехать туристы из Германии, поскольку ограничения в этой стране действуют лишь до 14 июня, рассказал глава Хорватского национального совета по туризму Ромео Драгиккио. В прошлом году в стране отдохнули три миллиона немцев, причем почти 1,5 миллиона — в августе и позже. "Если даже половина из них посетит наши курорты в этом году, мы спасем часть туристического сезона",— отметил он.

Словенцы чаще всего арендуют коттеджи и платят за площадки для кемпинга. В прошлом году на них пришлось 11 миллионов ночевок, пояснил директор словенского офиса Хорватского национального совета по туризму Метка Брадетик.

"Если границы будут открыты, Хорватия станет главным пунктом назначения для отпуска у венгров", — сказала Ивана Херцег, директор Хорватского национального совета по туризму в Венгрии.