В Румынии не будут продлевать режим ЧС

КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что не будет продлевать режим ЧС из-за коронавируса после 14 мая, однако некоторые ограничения останутся в силе.
Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса на 30 дней, позже он был продлен до 14 мая. На сегодняшний день в стране подтверждено 13 512 случаев заражения коронавирусом, также из-за COVID-19 умерли 803 человека,
"Хочу заявить, что режим чрезвычайной ситуации не будет продлен, однако, к сожалению, у нас все еще длится эпидемия COVID-19. Мы планируем шаг за шагом снимать ограничения, примерно раз в две недели", - заявил Йоханнис на брифинге в понедельник.
По словам президента, с 15 мая жители Румынии смогут выходить из дома, не указывая причин для этого, при этом сохраняется запрет на передвижение группами больше трех человек. Также с 15 мая возобновят работу салоны красоты, стоматологические кабинеты и музеи. Разрешены индивидуальные спортивные тренировки на улице для любителей и групповые тренировки для профессионалов. Следующее послабление власти планируют на начало июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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