В Румынии не будут продлевать режим ЧС

Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса на 30 дней, позже он был продлен до 14 мая. На сегодняшний день в стране подтверждено 13 512 случаев заражения коронавирусом, также из-за COVID-19 умерли 803 человека,

"Хочу заявить, что режим чрезвычайной ситуации не будет продлен, однако, к сожалению, у нас все еще длится эпидемия COVID-19. Мы планируем шаг за шагом снимать ограничения, примерно раз в две недели", - заявил Йоханнис на брифинге в понедельник.