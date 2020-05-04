В Приднестровье почти сто медиков заразились коронавирусом

В частности, заболели 20 врачей, 31 медицинская сестра, 38 санитарок, рентген-лаборант, студент медфакультета, медрегистратор, два техника гемодиализа, специалист хозяйственной части, два фельдшера и два сотрудника администрации медучреждений.

На заседании штаба речь шла и о ненадлежащем исполнении в ряде населенных пунктов приказа об ограниченном функционировании поликлиник и перепрофилировании работы их персонала на выездную. Руководитель оперштаба проинформировал главу непризнанной республики Вадима Красносельского о выявленных в ходе проверок фактах массового нахождения врачей в медучреждениях и активного ведения приема граждан. Приднестровский лидер поручил руководству профильного министерства разобраться в ситуации и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.