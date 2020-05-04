В Приднестровье почти сто медиков заразились коронавирусом

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Руководитель оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса в Приднестровье Руслан Мова сообщил о 99 случаях заболевания медиков за время пандемии.
"Несмотря на все усилия со стороны государства, 99 сотрудников системы здравоохранения ПМР заразились коронавирусом", - говорится в сообщении.
В частности, заболели 20 врачей, 31 медицинская сестра, 38 санитарок, рентген-лаборант, студент медфакультета, медрегистратор, два техника гемодиализа, специалист хозяйственной части, два фельдшера и два сотрудника администрации медучреждений.
На заседании штаба речь шла и о ненадлежащем исполнении в ряде населенных пунктов приказа об ограниченном функционировании поликлиник и перепрофилировании работы их персонала на выездную. Руководитель оперштаба проинформировал главу непризнанной республики Вадима Красносельского о выявленных в ходе проверок фактах массового нахождения врачей в медучреждениях и активного ведения приема граждан. Приднестровский лидер поручил руководству профильного министерства разобраться в ситуации и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 531 приднестровца, 23 человека скончались, 105 пациентов выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.