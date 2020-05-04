Роухани назвал решение США по ВОЗ стратегической ошибкой

ТЕГЕРАН, 4 мая – РИА Новости. Решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения является безответственным шагом и стратегической ошибкой Вашингтона, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Коронавирус является общей для всех угрозой безопасности и здоровью в мире. Подрыв ВОЗ – организации, находящейся на передовой в противодействии коронавирусу, означает ослабление совместной международной борьбы против этого вируса", - сказал Роухани, выступая на саммите Движения неприсоединения, проходящего в понедельник в формате видеоконференции. Выступление транслировало иранское телевидение.
По его словам, решение США является неуместным и не поддающимся какому-либо оправданию, однако, отметил президент Ирана, ожидать иного от страны, нарушающей международные договоренности, не приходится.
"Поспешное и безответственное решение правительства США лишить ВОЗ необходимого финансирования стоит рассматривать как еще одну стратегическую ошибку, допущенную ими во время совместной борьбы всего мира с коронавирусом", - добавил Роухани.
В апреле президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.
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