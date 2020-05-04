Роухани назвал решение США по ВОЗ стратегической ошибкой

По его словам, решение США является неуместным и не поддающимся какому-либо оправданию, однако, отметил президент Ирана, ожидать иного от страны, нарушающей международные договоренности, не приходится.

"Поспешное и безответственное решение правительства США лишить ВОЗ необходимого финансирования стоит рассматривать как еще одну стратегическую ошибку, допущенную ими во время совместной борьбы всего мира с коронавирусом", - добавил Роухани.