В Мордовии умер пятый пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Пятый пациент с коронавирусом умер в Мордовии, 57-летний мужчина страдал хроническим пиелонефритом и ожирением третьей степени, сообщает оперштаб региона.
"Зарегистрирован новый летальный случай. В возрасте 57 лет скончался от тромбоэмболии легочной артерии мужчина с подтвержденным COVID-19. Пациент также страдал хроническими заболеваниями - гипертонической болезнью, хроническим пиелонефритом, мочекаменной болезнью, ожирением третьей степени", - говорится в сообщении.
Всего в Мордовии зафиксировано 867 случаев коронавируса, 121 человек выписан после выздоровления.
"Состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного. 19 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, восемь из них с положительным анализом на коронавирус", - отмечается в сообщении.
Восемьсот одиннадцать человек получают лечение амбулаторно, 57 человек находятся в обсервационных отделениях.
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