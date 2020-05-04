Германия продлила до 15 мая контроль на границах

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Контрольный режим на границах Германии из-за ситуации с коронавирусом продлен до 15 мая, заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.
"Контроль на границах будет продлен до 15 мая. Письмо в Еврокомиссию будет направлено сегодня же", - заявил он на брифинге в Берлине, добавив, что Германия ориентируется в этом вопросе на решение Еврокомиссии относительно регулирования на внешних границах сообщества.
В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС на 30 суток, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. Позднее рекомендация о сохранении границ закрытыми была продлена до 15 мая. Планируется, что продление и последующее снятие ограничительных мер на границах будет проходить скоординировано в странах Шенгена и ассоциированных государствах.
В ЕС на фоне пандемии ввели и другие масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей. Экономика серьезно страдает от этой ситуации.
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