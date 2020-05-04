Германия продлила до 15 мая контроль на границах

В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС на 30 суток, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. Позднее рекомендация о сохранении границ закрытыми была продлена до 15 мая. Планируется, что продление и последующее снятие ограничительных мер на границах будет проходить скоординировано в странах Шенгена и ассоциированных государствах.