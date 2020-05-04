В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Усинска (Республика Коми) распорядились снять баннер с финским солдатом, который установили на одном из домов в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" руководитель городской администрации Николай Такаев.
"Управление культуры допустило ошибку, все уже сняли. Будет новый баннер. Виновные будут наказаны. Такой баннер в городе был один. Взят он был из газеты", — пояснил чиновник.
Позже в разговоре с РИА Новости он предположил, что ответственные "видимо, загуглили картинку" и напечатали первое попавшееся изображение.
"Профильный комитет недосмотрел, а курирующий это направление заместитель не проконтролировал", — резюмировал Такаев.
Ранее в Сети стали обсуждать плакат, приуроченный к 9 мая, с фотографией не советского, а финского солдата с пистолетом-пулеметом Suomi-konepistooli M/31 (KP/-31, Suomi KP).