Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В России вовремя выявляют заражение В России вовремя выявляют заражение коронавирусом , поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".

Специалист отметила, что под смертностью подразумевают соотношение числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. По словам Малинниковой, в России этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек, причем эта цифра растет медленнее, чем во многих европейских государствах.

"У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем", — отметила она.

Кроме того, россияне вовремя обращаются к специалистам, запоздалые случаи встречаются довольно редко, добавила инфекционист.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович также отметила низкую смертность от COVID-19 в России. По ее словам, такие показатели обусловлены тем, что российское здравоохранение организовано системно, а инфицированные пациенты получают необходимое лечение.