Председатель ГА ООН заявил о "середине" кризиса из-за коронавируса

БАКУ, 4 мая – РИА Новости. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что мир находится в середине кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
В понедельник под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит саммит Движения неприсоединения в формате контактной группы, проходящем в формате видеоконференции под лозунгом "Мы вместе против COVID-19".
"Сегодня глобальная система здравоохранения находится под очень сильным давлением, поездки по миру приостановлены. Как ООН мы намерены покончить с пандемией COVID-19. Для этого мы должны создать сильную и устойчивую систему. Ни одно государство в одиночку не может справиться с этой сложной ситуацией. Ситуация не такая, как раньше. Страны осознают, что сегодня они находятся в трудном положении. Мы находимся в середине кризиса. Вооруженные конфликты в мире должны быть прекращены. ООН выступила с призывом о глобальном прекращении огня", - отметил Мухаммад-Банде.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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