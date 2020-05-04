В Австрии в конце апреля 0,15% жителей болели COVID-19

ВЕНА, 4 мая - РИА Новости. Всего 0,15% жителей Всего 0,15% жителей Австрии были инфицированы коронавирусом с 21 по 24 апреля, свидетельствуют результаты исследования распространенности COVID-19, проведенного Бюро статистики Австрии.

Бюро статистики Австрии совместно с Австрийским Красным Крестом и медицинским университетом Вены провело исследование по поручению министерства образования, науки и исследований республики.

Исследование, результаты которого опубликованы в понедельник, базируется на репрезентативной выборке из 2800 человек старше 16 лет, проживающих дома. С 21 по 24 апреля было проведено 1432 ПЦР-теста на коронавирус, лишь один оказался положительным.

"В период с 21 по 24 апреля максимум 0,15% проживающих в Австрии были заражены SARS-CoV-2, то есть 10 823 человека", - сообщили в бюро.

Это второе исследование подобного рода в Австрии. Согласно результатам первого исследования, которое провел австрийский институт Sora, с 1 по 6 апреля в Австрии коронавирусом болели 0,33% населения или 28,5 тысячи человек.

По последним данным минздрава, всего в Австрии заразились 15 538 человек (плюс 24 за сутки), 13 316 уже выздоровели. В эпидемиологической информационной системе (EMS) подтверждены 569 случаев смерти. По состоянию на понедельник, в республике провели 279 071 тест на коронавирус.