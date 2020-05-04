В Минздраве раскрыли основные пути заражения коронавирусом

Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Коронавирус сейчас распространяется путем тесных контактов родственников, а также в местах с большим количеством людей, сообщил академик РАН , завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико

Он отметил, что российские власти начали принимать карантинные меры в начале январе, а в последующем их ужесточили. По мнению эпидемиолога, эти действия сдержали темпы распространения COVID-19 и позволили выиграть время для подготовки медучреждений. Брико рассказал, что в Россию больше всего инфицированных прибыло из Европы.

Академик РАН также рассказал о "коварстве" коронавируса, которое заключается в том, что инкубационный период составляет от двух до 20 дней. Он подчеркнул, что часть вернувшихся из других государств болеют спустя некоторое время после прибытия. По словам эпидемиолога, сперва было важно выявить зараженных среду приезжающих. Брико также посетовал, что сейчас практически невозможно выявить всех заболевших.

"Сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса — идет местное распространение вторичных и третичных случаев, которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции", – сказал Брико в разговоре с "Российской газетой"

Как рассказал академик РАН, на сегодняшний день увеличивается число заболевших среди медицинского персонала, а также в домах престарелых, воинских учреждениях и других подобных организациях.

"Риски возобновления есть"

"Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", - приводят ее слова "Вести"

По мнению Поповой, часть ограничительных мер в России останутся до появления вакцины или лекарства от COVID-19.

Она также напомнила, что россиянам нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы ограничения смягчались.

Вторая волна

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко допустил вторую волну распространения коронавируса. По его словам, такой сценарий возможен, если не появится популяционный иммунитет.

это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24"

Пандемия коронавируса

Коронавирус выявили практически во всех странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, около 3,4 миллиона человек инфицированы, порядка 240 тысяч скончались.

В России число зарегистрированных случаев достигло 145 тысяч, свыше 1300 пациентов скончались, 18 тысяч излечились.