На юге Сирии погибли девять полицейских

БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Террористы организовали нападение на сотрудников полиции в провинции Деръа на юге Сирии, девять сотрудников правоохранительных органов погибли, сообщает сирийский телеканал Аль-Ихбария.
"Девять сотрудников полицейского управления Деръа - район Мзейриб погибли при исполнении в результате нападения группы террористов", - информирует телеканал.
Детали нападения МВД САР не сообщает. Похороны состоялись в понедельник. Согласно обнародованному списку имен, среди погибших один офицер и восемь рядовых служащих.