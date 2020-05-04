На юге Сирии погибли девять полицейских

"Девять сотрудников полицейского управления Деръа - район Мзейриб погибли при исполнении в результате нападения группы террористов", - информирует телеканал.

Детали нападения МВД САР не сообщает. Похороны состоялись в понедельник. Согласно обнародованному списку имен, среди погибших один офицер и восемь рядовых служащих.