Кличко спрогнозировал смерть 1,2 миллиона украинцев из-за COVID-19

По данным Госстата страны, по состоянию на 1 марта на Украине проживают 41,9 миллиона человек.
"Общаясь с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют, смертность от 2 до 3% при медицинской помощи. 80% от населения Украины это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% - это 1,2 миллиона людей могут умереть", - заявил Кличко в ходе внеочередного заседания правительства.
Кличко призвал граждан страны серьезно относиться к эпидемии коронавируса и придерживаться ограничительных мер.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались. На Украине коронавирусом инфицированы 12331 человек, выздоровело 1619, умерли 303.
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