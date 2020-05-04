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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T23:53
https://ria.ru/20200504/1570956026.html
Дворкович оценил идею раздачи денег населению
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Дворкович оценил идею раздачи денег населению

15:34 04.05.2020 (обновлено: 23:53 04.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в интервью РБК заявил, что не поддерживает идею раздачи денег россиянам в условиях кризиса.
"Я не сторонник как термина, так и самого способа, связанного с вертолетными деньгами", — заявил он.
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В то же время Дворкович подчеркнул, что необходимо усилить адресную поддержку тех людей, которые больше всех пострадали от сложившейся ситуации.
По его словам, следует ориентироваться на поддержку компаний, чтобы они работали, обеспечивали население рабочими местами и выплачивали конкурентную зарплату, а также платили налоги. Это поможет государству платить бюджетникам и пенсионерам.
Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал, что нынешний экономический спад станет самым тяжелым со времен Великой депрессии. По оценкам МВФ, ущерб от пандемии COVID-19 составит около девяти триллионов долларов.
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Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило более 3,4 миллиона человек, из них свыше 240 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет около 145 тысяч человек, 1356 из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияАркадий ДворковичМВФФонд "Сколково"Экономика
Популярные комментарии
Если начать напечатанные деньги раздавать, то они будут обесцениваться, как в 90-е: в прямом смысле на глазах. Во вторник поймешь, что нужно было брать в понедельник, но еще нужно подумать, а в среду поймешь - что уже не можешь себе это позволить. А если раздавать резервы - их на пару месяцев хватит. И вот тогда мы действительно окажемся в полной зарнице.
4 мая, 16:20
Bilir
27211181
Кооонеечно! Вертолётные то нужно безусловно просто взять и раздать. А адресную после доказательств) так ведь легче отказывать.
4 мая, 15:52
DIDenis Inkognito
4450108
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