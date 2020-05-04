Дворкович оценил идею раздачи денег населению

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в интервью РБК заявил, что не поддерживает идею раздачи денег россиянам в условиях кризиса.

"Я не сторонник как термина, так и самого способа, связанного с вертолетными деньгами", — заявил он.

В то же время Дворкович подчеркнул, что необходимо усилить адресную поддержку тех людей, которые больше всех пострадали от сложившейся ситуации.

По его словам, следует ориентироваться на поддержку компаний, чтобы они работали, обеспечивали население рабочими местами и выплачивали конкурентную зарплату, а также платили налоги. Это поможет государству платить бюджетникам и пенсионерам.

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал, что нынешний экономический спад станет самым тяжелым со времен Великой депрессии. По оценкам МВФ , ущерб от пандемии COVID-19 составит около девяти триллионов долларов.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило более 3,4 миллиона человек, из них свыше 240 тысяч скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет около 145 тысяч человек, 1356 из них умерли.